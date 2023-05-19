137,6 миллиарда долларов составил объем краткосрочного внешнего долга РФ на 1 января 2023 года, сообщил ЦБ. За 2022 год показатель сократился на 17% (на $27,9 млрд). Сокращение «коротких» долгов произошло фактически по всем их видам — выросли лишь прочие обязательства ЦБ (на 17%, $475 млн), ссуды и займы, наличная валюта и депозиты компаний (на 30%, $1,4 трлн), а также долги в облигациях (222%, $37 млн). Наибольшее сокращение «короткого» внешнего долга зафиксировано по прочим долговым обязательствам корпоративного сектора (на $7,8 млрд, на 32%), по ссудам и займам, наличной валюте и депозитам ЦБ (на $5,8 млрд, 19%), обязательствам перед прямыми инвесторами (на $5,7 млрд, 18%).