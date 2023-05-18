Воронежский губернатор приложился к мощам Георгия Победоносца, привезенным в областной центр

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Благовещенском соборе приложился к мощам святого великомученика Георгия Победоносца. 18 мая ковчег покидает Воронеж.

«Принесение святыни осуществлялось по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках проведения Всероссийского молебна о Победе»,— напомнили в соборе. В Воронеже событие приурочили к Всероссийскому социальному форуму Всемирного русского народного собора. Он открылся в нижнем храме Благовещенского собора.

Ранее мощи были доставлены в Липецкую область, где к ним приложился губернатор Игорь Артамонов. «Георгий Победоносец — один из самых почитаемых святых, покровитель русского воинства. Сегодня с молитвой к нему обращаются православные верующие всей страны, переживающие за наших солдат»,— говорил господин Артамонов.

Владимир Зоркий