Липецкий губернатор Игорь Артамонов приложился к мощам Георгия Победоносца и помолился за солдат

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился с молитвой к православному святому Георгию Победоносцу, мощи которого 15 мая доставили в регион. Как написал в своем телеграм-канале губернатор, утром он «вместе с жителями, духовенством и Росгвардией» встретил ковчег со святыней у Христорождественского собора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

«Георгий Победоносец – один из самых почитаемых святых, покровитель русского воинства. Сегодня с молитвой к нему обращаются православные верующие всей страны, переживающие за наших солдат,- напомнил господин Артамонов. - Ковчег с частицей мощей привезли в Липецкую область на два дня в рамках ''Всероссийского молебна о Победе''. Он побывает во всех регионах страны. И в каждом люди будут молиться о покровительстве нашему воинству».

Владимир Зоркий