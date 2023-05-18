Верховный суд США встал на сторону Google и Twitter в исках о пособничестве терроризму

Верховный суд США вынес решение по искам к Google и Twitter, отказавшись признавать ответственность соцсетей за действия террористических группировок, размещающих свой контент в этих соцсетях. По мнению суда, появление подобного контента на платформах YouTube и Twitter не влечет за собой прямой правовой ответственности для платформ за совершение конкретных терактов.

Первый иск — Twitter против Таамнеха — был подан родственниками иорданца Навраза Алассафа, погибшего в 2017 году в Стамбуле в результате теракта, который совершили боевики «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ). Истцы утверждали, что соцсети, в данном случае Twitter, осознанно помогали ИГ тем, что не удалили со своей платформы контент террористов, нарушающий федеральные законы о борьбе с терроризмом, позволив им тем самым довести дело до теракта.

В своем решении судья Кларенс Томас отметил, что предоставленных истцами фактов «недостаточно для того, чтобы доказать, что эти ответчики помогали и подстрекали ИГ» к совершению указанного теракта. «Если обвинение в пособничестве и подстрекательстве рассматривать в слишком широком смысле, то тогда обычные торговые организации могут стать виновными в любом случае противозаконного использования их товаров и услуг, независимо от того, насколько незначительны их связи с нарушителем»,— заявил судья. По его словам, тогда можно уже возлагать на людей, доставляющих почту, ответственность за содержание тех писем, которые они доставляют.

Второй иск был подан в отношении Google отцом Ноэми Гонсалес, погибшей в ноябре 2015 года в Париже также в результате теракта ИГ. Господин Гонсалес также обвинял Google и другие IT-компании в том, что они позволяли членам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) распространять в социальных сетях идеи экстремистского толка, а также вербовать новых сторонников и получать финансирование.

По мнению истца, Google несет ответственность за то, что алгоритмы YouTube, разработанные сотрудниками компании, выдавали пользователям в списках рекомендаций видеоролики «Исламского государства», что противоречит законам США о борьбе с пособничеством террористам. В этом случае суд не стал выносить полноценного отдельного решения, сославшись на то, что обстоятельства дела «практически идентичны» тем, что значатся в деле Twitter. Суд вернул это дело нижестоящей инстанции с рекомендацией рассмотреть его повторно с учетом решения Верховного суда о Twitter.

Алена Миклашевская