Около 650 тысяч свердловчан проголосовали за реконструкцию общественных мест

В рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для комплексного благоустройства в 2024 году приняли около 650 тыс. жителей региона, сообщили в департаменте информационной политики региона. За летний парк Екатеринбурга «Уралмаш» проголосовали 57 тыс. горожан, за парк им. 50-летия ВЛКСМ — 15,2 тыс. человек, за парк им. Чкалова отдано 12,4 тыс. голосов, за парк им. Энгельса — 10,3 тыс. голосов и парк по ул. Титова — 3,4 тыс.

«Для достойной встречи 300-летия Екатеринбурга сделано уже очень много, в том числе по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды ". За несколько лет здесь проведено комплексное благоустройство пяти городских пространств. И впереди у города еще много масштабных планов и проектов. Но главное решение — за жителями»,— призывает свердловчан к активному голосованию министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Свердловской области Николай Смирнов.

По данным министерства ЖКХ, минимальный порог, необходимый для включения объектов в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и дальнейшего финансирования работ по благоустройству, преодолели 27 из 55 муниципалитетов.

Победители конкурса в категории «исторические поселения» могут получить на развитие своих территорий от 70 млн руб., а малые города, в зависимости от численности жителей, от 70 до 100 млн руб. Сейчас также проходит Всероссийское рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства-2024. Принять участие в нем до 31 мая может через «Госуслуги» каждый житель старше 14 лет. На выбор свердловчан представлено 149 общегородских пространств.

По итогам голосования в 2022 году Ревда, Асбест, Березовский, Заречный, Кировград и Туринск выиграли федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда». Общий объем поддержки составит 510 млн руб. Всего на гранты претендовали 12 городов региона.

Полина Хабарова

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