Столтенберг анонсировал программу перевооружения Украины по западному образцу

Лидеры стран НАТО на июльском саммите в Вильнюсе примут многолетнюю программу военной помощи Украине для ее перевооружения по западному образцу. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heiko Becker, Reuters Фото: Heiko Becker, Reuters

«На саммите в Вильнюсе страны альянса примут многолетнюю программу военной помощи Украине, направленную на обеспечение ее полного перехода с доктрин и вооружений советского образца на западные»,— сказал генсек НАТО в ходе пресс-конференции в Лиссабоне (цитата по ТАСС). Других деталей он не привел.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11–12 июля. Йенс Столтенберг говорил, что планируется утвердить программу помощи Украины, а также предоставить Киеву гарантии членства в НАТО. Генсек альянса допускал, что на саммите будет объявлено о поставках новых видов вооружения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян