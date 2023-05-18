Движение поездов в Крыму после ЧП восстановят к утру 19 мая

В Крыму движение грузовых и пассажирских поездов, остановленное из-за опрокинувшихся в Симферопольском районе вагонов, в полном объеме восстановят к утру 19 мая. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

К настоящему времени налажено техническое движение.

Инцидент произошел утром 18 мая. В районе станции Чистенькое с рельсов сошли пять из 22 вагонов состава №3113, следовавшего в Севастополь. В соцсетях сообщают, что вероятной причиной аварии стал взрыв, звук которого слышали жители указанного района. Из-за происшествия поезд «Севастополь — Санкт-Петербург» отправили из Симферополя. Пассажиров доставили на станцию на автобусах.

Анастасия Донскова

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