Главам тамбовских районов и городских округов запретили покидать регион без разрешения губернатора

Глава Тамбовской области Максим Егоров подписал постановление о внесении изменений в нормативный акт, регламентирующий принятие в регионе отдельных мер после введения президентом РФ различных уровней реагирования в субъектах. Январское региональное постановление дополнено новым пунктом.

Теперь главам районов и городских округов запрещен выезд за пределы области без согласования с главой региона. Такое уведомление должно подаваться за три дня до выезда в департамент внутренней политики. Оттуда документ передается господину Егорову на утверждение.

Как будут менять структуру муниципалитетов Тамбовской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин