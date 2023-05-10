В Тамбовской области все районы станут муниципальными округами, а сельские и городские поселения будут упразднены

Депутаты Тамбовской облдумы в двух чтениях приняли законы о преображении районов области в муниципальные округа. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Этому решению предшествовало обсуждение «в каждом» поселении и муниципалитете, заверили там.

Образование 23 округов не изменит их внешние границы, отметили в пресс-службе. «При объединении будут сохранены прежние наименования населенных пунктов и административный центр, а для населения сельских территорий гарантируется сохранение льгот. В ходе преобразования доступность власти останется прежней, а жители продолжат получать необходимые муниципальные услуги по месту жительства», — подчеркнули в облправительстве. Реформа призван ускорить решения проблем жителей: «При этом для них ничего не изменится, все документы они смогут оформлять по месту проживания, как и в прежние годы. Никуда отдельно ездить не надо».

После вступления в силу законов будут сформированы органы местного самоуправления округов. В администрации каждого муниципалитета будут образованы территориальные управления (отделы). Они станут «осуществлять функции местной администрации на территориях поселений, которые утрачивают статус муниципальных образований».

В округе будет введен единый механизм управления и создана «четкая вертикаль власти»: один глава, один представительный орган, одна администрация. «Это позволит сократить число чиновников, повысить эффективность работы местной администрации. Муниципальная реформа поможет сэкономить бюджет, а высвободившиеся средства будут направлены на решение социально важных проблем каждой территории», — считают в облправительстве.

Губернатор Максим Егоров считает изменения оправданными и необходимыми. «При объединении сельсоветов в округ с единым бюджетом появится возможность софинансирования и участия в нацпроектах и программах, что позволит решить гораздо большее количество жилищно-коммунальных, социальных, образовательных и других проблем, которые не могли быть решены ранее. Простыми словами — благодаря преобразованиям качество жизни людей на селе значительно улучшится», — уверен господин Егоров.

Сейчас в состав Тамбовской области входит 271 муниципальное образование. В их числе семь городских округов, 23 района и 241 поселение (228 сельских, 13 городских), являющееся частью районов. По итогам реформы последние будут упразднены, останется 30 муниципальных образований — семь городских и 23 муниципальных округа.

О причинах присоединения трех сельских поселений к Тамбову читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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