«Штраф не равно оправдание»

Прокурор запросил для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом) штраф в 260 тыс. руб. и ограничение определенных действий. Приговор ему огласят 19 мая. Ройзман обвиняется в дискредитации российской армии в интернете. Максимальный срок наказания по данной статье — до пяти лет лишения свободы. Сам подсудимый назвал запрос прокуратуры вегетарианским. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Ройзману дают шанс на исправление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Иностранный агент, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, судя по всему, избежит реального срока заключения. Прокурор запросил для него штраф в 260 тыс. руб. и ограничение определенных действий. В качестве смягчающих обстоятельств государственный обвинитель назвал благотворительную деятельность подсудимого, наличие у него двух маленьких детей и положительные характеристики.

В нынешнее неспокойное время просто штраф, а не посадка в тюрьму — явление достаточно редкое. Политик обвиняется по статье 280.3 Уголовного кодекса о дискредитации российской армии. Максимальное наказание — до пяти лет. Пересказывать суть дела не будем. Если кто хочет, может ознакомиться самостоятельно. Где-то что-то написал или сказал, но, так или иначе, по мнению прокурора, все равно виновен. Штраф, как известно, не равно оправдание.

Следствие и сам судебный процесс длятся уже девять месяцев. Еще надо сказать, что за Ройзмана поручилось много известных людей. Хотя может показаться, что в сегодняшней России известность, пусть даже и мировая, — вопрос достаточно спорный.

Например, насколько может повлиять на российский суд заступничество, скажем, Аллы Пугачевой или нобелевского лауреата Дмитрия Муратова? Сложно однозначно ответить. Впрочем, свидетелем защиты Евгения Ройзмана выступила известный российский благотворитель, член центрального штаба ОНФ Нюта Федермессер. На суде она заявила следующее: «На таких, как Евгений Вадимович, держится Россия».

Тем не менее, видно, оступился гражданин Ройзман. Однако справедливый российский суд, скорее всего, даст ему шанс на исправление. Можно даже смело предположить, каким оно должно быть. Также не составляет труда попробовать расшифровать сигнал, который послан иностранному агенту, бывшему мэру столицы Урала.

Звучит он примерно так: Евгений Вадимович, мы вас безмерно уважаем и, что уж там говорить, ценим, вас многие в городе, области и даже в стране поддерживают, ну так занимайтесь благотворительностью, боритесь с наркозависимостью наших граждан, приносите пользу обществу. Зачем вам политика? Мы здесь как-нибудь без вас справимся.

Берите пример с Нюты Федермессер. Она правильный благотворитель. Если же нет, тогда, что называется, не взыщите — внимательные граждане могут еще какой-нибудь ролик разглядеть. Да и посмотрите вокруг — немногие писатели в интернете или такие активные граждане, как вы, отделываются нынче штрафом.

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