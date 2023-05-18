На СВО погиб ветеран боевых действий из ХМАО

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб 61-летний водитель-радиотелефонист Василий Грачев из Мегиона (ХМАО-Югра), сообщил Telegram-канал «ЧП Нижневартовск». Его похоронили в селе Елаур (Ульяновская область) с воинскими почестями. Погибший был ветераном боевых действий в Афганистане.

По данным канала, Василий Грачев добровольно отправился в зону СВО на Украине, а в апреле 2023 года погиб. «Посмертно награжден Орденом Мужества»,— сказано в сообщении. В Мегионе у погибшего остались жена, сын, дочь и внуки.

Напомним, ранее в Мегионе простились с погибшим в ходе СВО оператором-топогеодезистом отделения гаубичного артиллерийского дивизиона Андреем Васютиным.

Полина Хабарова

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