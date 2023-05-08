На спецоперации погиб оператор-топогеодезист из ХМАО

При выполнении задач специальной военной операции погиб оператор-топогеодезист отделения гаубичного артиллерийского дивизиона из Мегиона Андрей Васютин, сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Погибшего похоронили с воинскими почестями рядом с захоронением его отца. В Мегионе у него остались мать, жена и дочь.

Андрей Васютин родился в Мегионе, окончил школу №1 в 2004 году, учился в Нижневартовском филиале Омского государственного технического университета. Срочную службу в ВС РФ проходил с 2006 по 2008 год. До призыва по частичной мобилизации он работал мастером в компании «МегионЭнергоНефть». Рядовой Васютин геройски погиб в ходе боев в ДНР.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. Напомним, в результате минометного обстрела на СВО погиб 22-летний стрелок мотострелкового батальона из ХМАО.

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