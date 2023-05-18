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«Орто-Космос» избежал включения в реестр недобросовестных поставщиков по делу о протезах

Нижегородское УФАС не стало включить в реестр недобросовестных поставщиков ООО «НПФ "Орто-Космос"» по заявлению нижегородского отделения Социального фонда России. Ранее фонд в одностороннем порядке расторг договор с московской компанией, которая за 17,5 млн руб. обязалась поставить голени нижегородцам с ампутированными ногами.

«Орто-Космос» передал инвалидам первую партию из 45 протезов, однако в апреле сотрудники нижегородского УФСБ без составления актов изъяли у пациентов 11 протезов на проверку, затем было возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества. Привлеченный следствием эксперт ТПП сделал экспертизу о несоответствии изъятых протезов условиям контракта.

По уголовному делу под домашний арест был отправлен Алексей Башкин, директор нижегородской компании-субподрядчика «Технологии реабилитации».

На заседании в УФАС представитель «Орто-Космоса» Михаил Рожков усомнился в объективности экспертизы ФСБ, проведенной без участия изготовителя. В компании отметили, что не получили от Социального фонда никаких жалоб от клиентов, использовавших протезы. Кроме того, подрядчик сообщил, что за 10 дней сделал людям новые протезы взамен изъятых и предоставил соответствующие письма об отсутствии претензий со стороны клиентов. Привлечение нижегородского субподрядчика Михаил Рожков объяснил тем, что их компания сильно загружена изготовлением протезов для воевавших на Украине участников СВО. В «Орто-Космосе» также пояснили, что госзаказчик до сих пор не расплатился с ними за протезы для нижегородцев.

Представитель регионального отделения Соцфонда, кроме выводов экспертизы ФСБ, также говорил о том, что помещение компании в Нижнем Новгороде не соответствует требованиям доступной среды. Однако комиссия УФАС встала на сторону подрядчика, решив, что фонд нарушил процедуру расторжения госконтракта.

Иван Сергеев

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