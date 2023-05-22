Владимир Путин, президент РФ, о проектах АНО «Россия — страна возможностей»:

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«Нам очень хотелось — и, на мой взгляд, в целом это получилось — создать еще одну дополнительную возможность для молодых людей с тем, чтобы они могли, опираясь на свои таланты, на свои возможности, на свои стремления, на свои жизненные планы, реализовывать себя, реализовывать там, где они живут, учатся. Надо сказать, что это дает результаты».

(26 марта 2021 года)

Олег Николаев, глава Республики Чувашия:

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«Мы с АНО “Россия — страна возможностей” в последние годы очень активно взаимодействуем прежде всего в плане максимального использования тех ресурсов, наработок, компетенций, которые уже есть и определенным образом сконцентрированы на платформе. В рамках взаимодействия мы стараемся себя позиционировать и реализовывать как надежного партнера. Я искренне приветствую создание Центра компетенций на площадке Чувашского госуниверситета, который стал 54-м по счету в России. Для нас это имеет колоссальное значение, потому что мы примерно аналогичные подходы уже начали реализовывать для подрастающего поколения, школьников шестых-восьмых классов, и активно эту работу ведем как с ЧГУ, так и другими вузами Чувашской Республики, учреждениями профессионального образования, работодателями. В рамках того массива данных, который накоплен на платформе, имеем возможность получать очень быстро агрегированные результаты по тем или иным направлениям, сравнивать их. Желаю всем нам успехов, никогда не останавливаться, смело двигаться вперед и использовать все открывающиеся возможности».

(23 августа 2022 года)

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ:

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«Действия министерства заданы подобным пониманием высшего образования. Содержание подготовки должно быть таким, чтобы момент перехода из вуза на работу позволял выпускнику уверенно чувствовать себя. Для этих задач задействованы все инструменты государственной поддержки: от молодежных лабораторий, инженерных школ, платформы университетского технологического предпринимательства до большой федеральной программы “Приоритет 2030”. Также успешно работают Центры компетенций, где ребята могут пройти тестирование по оценке своих лидерских и управленческих навыков».

(28 октября 2022 года)