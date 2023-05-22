Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

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«Этот конкурс — настоящая школа грамотных, компетентных руководителей нового поколения. Как отметил президент России на встрече с победителями прошлых сезонов, конкурс помогает выявлять и поддерживать лучших управленцев, открывать им новые возможности для роста, находить правильное применение их способностям. Многие из выпускников “Лидеров России” сегодня достигли профессиональных высот и занимают ответственные должности в бизнесе, на государственной службе, ведут очень важные социальные, образовательные, научные проекты. Уверен, что выпускников четвертого сезона ждет не меньший успех! Лидерам всегда необходимо понимать суть происходящего, давать ему правильную оценку и интерпретацию, предпринимать соответствующие действия, которые направлены не только на решение сиюминутных проблем, но и позволяют заглянуть за горизонт».

(27 мая 2022 года)

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

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«Рады видеть, что большинство зарубежных конкурсантов — граждане стран, тесно связанных с Россией историческими, хозяйственными, культурными и родственными узами, в том числе столетиями развивавшиеся в составе общего с нами пространства. Такой живой интерес подтвердил востребованность этого начинания. Убежден, что свой вклад в укрепление атмосферы доверия, взаимопонимания между народами внесет и международное направление конкурса “Лидеры России”».

(21 августа 2021 года)

Антон Силуанов, министр финансов РФ:

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«Общение в рамках программы “Наставничество”, которая действует для победителей конкурса “Лидеры России”, позволяет посмотреть на привычные вопросы совершенно под другим углом. В финансовой сфере нужны талантливые управленцы, которые могут предложить неординарные решения проблем, новые подходы. В первую очередь потребность в таких специалистах существует на региональном и муниципальном уровнях. Нужны люди, которые помогут привлечь в регионы инвестиции, осознающие, что финансы — это важнейший инструмент развития экономики, государства, повышения уровня жизни граждан».

(2 марта 2021 года)