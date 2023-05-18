Из-за сибирской язвы в одном из районов Тувы введен карантин

В Кызылском районе республики Тыва в личном подсобном хозяйстве местного жителя выявлена сибирская язва у крупного рогатого скота. Лабораторные исследования провела Тувинская ветеринарная лаборатория. Глава региона Владислав Ховалыг ввел в районе карантин для предупреждения дальнейшего распространения заболевания.

В частности, запрещено ввозить и вывозить за пределы муниципалитета сельскохозяйственных и домашних животных, торговать продуктами животноводства и проводить выставки собак и кошек.

«В настоящее время межведомственной комиссией в очаге заражения проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия»,— говорится в сообщении правительства региона. Обязанности по координации мероприятий в рамках карантина глава республики возложил на и. о. заместителя председателя Алика Монгуша.

В марте этого года в Чувашии после заражения трех местных жителей сибирской язвой возбудили уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил, по неосторожности повлекшем распространение инфекции или иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 249 УК РФ). По данным следствия, житель деревни Старое Акташево забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. Мужчина с 2022 года не прививал животных против этой болезни и не предоставлял их для профилактического осмотра ветеринару. В результате сибирской язвой заразились соседи.

Лолита Белова, Новосибирск