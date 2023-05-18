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Автобазу «Краснодарнефтегазстроя» продали по сниженной до 53 млн рублей цене

Автобазу обанкротившегося ОАО «Краснодарнефтегазстрой» (КНГС) реализовали на открытых торгах за 53,2 млн руб., начальная цена - 132,6 млн руб. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приобретателем автобазы в станице Смоленской Северского района Кубани стала индивидуальный предприниматель Наталья Самарская. В состав имущества входят гаражи, административное здание площадью 629,6 кв. м, мойка автомобилей, котельная, кузнечный цех, цех по ремонту легковых автомобилей и другое имущество.

Новый владелец автобазы является членом совета директоров АО «Зеленоградское». Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота, зарегистрировано в городе Пушкино, Московская область. Кроме того Наталья Самарская является бенефициаром крупного предприятия «Аргон», которое занимается производством промышленных газов в Краснодаре.

ОАО «Краснодарнефтегазстрой» признали банкротом в 2014 году по решению Арбитражного суда Краснодарского края. В реестре установлены требования кредиторов на сумму 142 млн руб. Наиболее крупные кредиторы — ООО «Финпроект» (73 млн руб.), ООО «Югстрой» (29 млн руб.), ООО «Краснодарстройнефтегаз» (1,1 млн руб.) — предъявили претензии в связи с отказом должника оплатить выполненные строительные работы по субподряду, а также рассчитаться по договорам аренды транспорта.

КНГС являлся одним из крупнейших в ЮФО участников рынка, специализировавшихся на прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и электропередачи. Акционеры — граждане России.

«Краснодарнефтегазстрой» принимал участие в строительстве таких крупных объектов, как «ВСТО-1» и «Сахалин-2», выполнял работы на объекте «Нефтепровод Северный Салым — ЛДПС Каркатеевы» (заказчик — НК «Роснефть»).

Тат Гаспарян

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