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Автобазу «Краснодарнефтегазстроя» выставили на торги за 132,6 млн рублей

Автобазу обанкротившегося ОАО «Краснодарнефтегазстрой» (КНГС) продают за 132,6 млн руб. на открытых торгах. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Единым лотом реализуется автобаза, расположенная в станице Смоленской Северского района Кубани. В состав имущества также входят гаражи, административное здание площадью 629,6 кв. м, мойка автомобилей, котельная, кузнечный цех, цех по ремонту легковых автомобилей и другое имущество.

ОАО «Краснодарнефтегазстрой» признали банкротом в 2014 году по решению Арбитражного суда Краснодарского края.

В реестре установлены требования кредиторов на сумму 142 млн руб. Наиболее крупные кредиторы — ООО «Финпроект» (73 млн руб.), ООО «Югстрой» (29 млн руб.), ООО «Краснодарстройнефтегаз» (1,1 млн руб.) — предъявили претензии в связи с отказом должника оплатить выполненные строительные работы по субподряду, а также рассчитаться по договорам аренды транспорта.

КНГС являлся одним из крупнейших в ЮФО участников рынка, специализировавшихся на прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и электропередачи. Акционеры — граждане России.

«Краснодарнефтегазстрой» принимал участие в строительстве таких крупных объектов, как «ВСТО-1» и «Сахалин-2», выполнял работы на объекте «Нефтепровод Северный Салым — ЛДПС Каркатеевы» (заказчик — НК «Роснефть»).

Екатерина Мухамедова

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