ЦБ оценил возможность снижения цели по инфляции

Центробанк опубликовал обзор по денежно-кредитной политике. В документе говорится, что западные санкции, структурная перестройка экономики и другие факторы вносят «существенные коррективы в оценку возможности снижения цели по инфляции» (с 2016 года цель по инфляции — 4%).

Банк России уточнил, что в 2021 году обсуждалась возможность снизить цель по инфляции до 3% в связи с благоприятными экономическими прогнозами. Однако после событий 2022 года, которые привели к волатильности цен, инфляции в странах—торговых партнерах и другим факторам, регулятор считает необходимым провести «дополнительный анализ» вопроса о снижении целевого уровня.

В документе ЦБ говорится, что на фоне ряда факторов, включая западные санкции, шоки предложения в российской экономике могут происходить гораздо чаще. Среди других факторов регулятор указал тренды мировой экономики: деглобализация, демографические изменения.

Банк России также считает, что климатические изменения и меры по декарбонизации приведут к тому, что шоки предложения и спроса будут происходить одновременно. Регулятор отмечает, что в связи с этим будет сложнее прогнозировать инфляцию.

В базовом сценарии Центробанка в 2023 году инфляция составит 4,5–6,5%, в 2024-м — 4%. Во втором квартале 2023 года регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,6% после 3,5% в первом квартале. ЦБ прогнозировал рост инфляции с мая. Ключевая ставка сохраняется на уровне 7,5%.

Лусине Баласян