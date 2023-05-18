«Башкиравтодор» выплатит кредитору более 1 млрд рублей до сентября 2024 года

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между АО «Башкиравтодор» и ООО «Сколхимпром». По его условиям, госкомпания обязуется до 31 августа 2024 года выплатить кредитору чуть более 1 млрд руб. — от 30 млн до 102 млн руб. в месяц.

Задолженность «Башкиравтодора» перед истцом, следует из определения суда, возникла на основании неких договоров оказания услуг, заключенных в феврале-ноябре 2022 года. Анализ ряда контрактов «Башкиравтодора», подписанных в даты, указанные в материалах дела, касаются аренды дорожной техники. Названия арендодателей на портале госзакупок не опубликованы. Из открытых данных следует, что контракты заключались с единственным поставщиком.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в республике. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». В 2022 году при выручке 11,1 млрд руб. чистая прибыль компании составила 29 млн руб.

ООО «Сколхимпром», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2019 года в Уфе. Уставный капитал — 60 тыс. руб. Основной вид деятельности предприятия — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Владельцами компании с марта текущего года являются Сергей Ионин и Эдуард Яхин (по 50%). Выручка ООО в 2022 году составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 331 тыс. руб.

Олег Вахитов

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