Председатель саратовского Первого кассационного суда рекомендован на должность главы ВС ДНР

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала на должность председателя Верховного суда Донецкой Народной Республики (ДНР) Николая Подкопаева, который сейчас занимает пост главы Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе ВККС.

На конкурс, объявленный в «Российской газете» от 5 апреля 2023 года, поступили заявления от трех кандидатов: Николая Подкопаева, Оксаны Зарицкой, судьи ВС ДНР (состав по гражданским делам), и Юрия Сироватко, нынешнего председателя ВС ДНР и бывшего министра юстиции республики.

Николай Подкопаев родился в 1968 году в Курской области. Он окончил Харьковскую юридическую академию и работал в различных судебных инстанциях Курского региона. С 2014 по 2018 год он возглавлял Волгоградский областной суд, а с 2018 года — Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Верховный суд ДНР является высшим судебным органом в республике и рассматривает дела по апелляционной и кассационной инстанциям. Он также осуществляет конституционный контроль и дает толкование законов ДНР.

Никита Маркелов