Руководителем УФИЦ РАН назначен Василий Мартыненко

Приказом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова руководителем Уфимского федерального исследовательского центра РАН назначен Василий Мартыненко, сообщает пресс-служба УФИЦ РАН.

С апреля 2022 года господин Мартыненко руководил учреждением в статусе исполняющего обязанности.

Василий Мартыненко родился 20 октября 1974 года в Бирске. В 1996 году окончил Воронежскую государственную лесотехническую академию по специальности «инженер лесного хозяйства». С 1999 года начал работать в Институте биологии УФИЦ РАН. В 1999 году защитил кандидатскую, а десять лет спустя — докторскую диссертацию. Руководит Уфимским институтом биологии РАН с 2015 года. Выступал в защиту шиханов Тратау и Куштау от их разработки «Башкирской содовой компанией».

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте