В Петербурге в первом квартале на 12% вырос уровень преступности

Количество зарегистрированных преступлений в Петербурге в первом квартале выросло на 12% за год. В январе-марте этого года в городе было зарегистрировано 16 411 преступлений, пишут 18 мая «Ведомости».

В первом квартале текущего года на четверть увеличилось количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда. При этом в 2021 больше всего рос объем краж и мошенничества, а в 2022 — количество убийств и покушений на убийство.

За первые три месяца года количество убийств сократилось на 50%. Число особо тяжких преступлений при этом выросло на 14%. Как отмечают эксперты, это связано с волками экономической и социальной напряженности.

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