Партию дополнительного оборудования отправили из Удмуртии в зону СВО

Еще один гуманитарный груз отправили из Удмуртии военнослужащим в зону спецоперации. В отправку вошли машина с маскировочными сетями, стройматериалы, медоборудование, бытовая техника, а также индивидуальные посылки, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отмечается, что дополнительное снаряжение, спецтехника и оборудование формируется на основе запросов командования военнослужащих. Всем необходимым для выполнения поставленных задач бойцов обеспечивает минобороны России.

Напомним, ранее Глазовская межрайонная больница передала три неиспользуемых скорой помощью автомобиля «УАЗ» военнослужащим Удмуртии в зону проведения спецоперации. Запчасти для ремонта автомобилей приобрели при поддержке муниципалитета