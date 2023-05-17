Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три неиспользуемых скорой помощью автомобиля «УАЗ» передали из Глазова бойцам СВО

Глазовская межрайонная больница передала три неиспользуемых скорой помощью автомобиля «УАЗ» военнослужащим Удмуртии в зону проведения спецоперации. Как сообщил во «ВКонтакте» глава Глазова Сергей Коновалов, инициатива принадлежала мобилизационному отделу администрации города и военному комиссариату.

Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Запчасти для ремонта автомобилей приобрели при поддержке муниципалитета. В настоящее время отремонтированная техника направляется на передовую. «Понятно, что новыми машины не сделать, но послужить должны»,— отметил господин Коновалов.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...