Три неиспользуемых скорой помощью автомобиля «УАЗ» передали из Глазова бойцам СВО

Глазовская межрайонная больница передала три неиспользуемых скорой помощью автомобиля «УАЗ» военнослужащим Удмуртии в зону проведения спецоперации. Как сообщил во «ВКонтакте» глава Глазова Сергей Коновалов, инициатива принадлежала мобилизационному отделу администрации города и военному комиссариату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Сергей Коновалов Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Запчасти для ремонта автомобилей приобрели при поддержке муниципалитета. В настоящее время отремонтированная техника направляется на передовую. «Понятно, что новыми машины не сделать, но послужить должны»,— отметил господин Коновалов.