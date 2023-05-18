Главный синоптик Петербурга предупредил о заморозках в Ленобласти

Похолодание, продолжающееся сегодня, установление антициклона над Ленинградской областью и ясное небо со слабым ветром в первую очередь скажутся на ночных температурах по всей территории региона. О этом в четверг, 18 мая, в своем Telegram-канале предупредил начальник регионального Гидрометцентра, главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, в предстоящие три ночи будет очень холодно, температура воздуха понизится в большинстве районов Ленобласти до 0…+5 градусов, и только у крупных водоемов будет теплее — до +6…+8 гр.

В ночные часы субботы местами, преимущественно на востоке Ленинградской области, ожидаются заморозки до -1 гр. Правда, в связи с дальнейшим потеплением, повысится и ночная температура воздуха по всей области, и заморозков уже не будет, отметил господин Колесов.

«Ъ-СПб» писал, что накануне вечером в Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

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