На пост главы Суксуна заявилась действующая руководитель муниципалитета

Завершился прием документов на конкурс на должность главы Суксунского городского округа. Как сообщает телеграм-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах», на руководящий пост претендуют три кандидата: исполняющая полномочия главы муниципалитета Вера Бунакова, замглавы городского округа, начальник местного управления капстроительства Екатерина Усова и экс-глава Ключевского сельского поселения Александр Малафеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Суксунского городского округа Фото: администрация Суксунского городского округа

Конкурс запланирован на 29 мая. Кандидаты, набравшие достаточное количество баллов по итогам конкурсных испытаний, будут представлены на заседании думы Суксунского округа 8 июня. Главой станет тот, кто заручится поддержкой большинства депутатов.

Предыдущий глава Суксунского округа Павел Третьяков ушел в отставку 23 марта. Он руководил муниципалитетом с 2017 года.