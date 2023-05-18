Первая партия новых трамваев по концессионному соглашению поступит в Пермь ко Дню города

ООО «Мовиста Регионы Пермь» ко Дню города 12 июня поставит первые трамваи, приобретение которых предусмотрено концессионным соглашение о модернизации трамвайного комплекса Перми. Об этом сообщил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами 17 мая. «Это будет не вся партия, но, по крайней мере, начало поставок должно произойти. В целом в этом году поступит 30 трамваев»,— передает слова чиновника «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в Перми было подписано в ноябре 2022 года. ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерняя структура холдинга «Мовиста Регионы», стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона. Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также будут привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера. Условием реализации проекта является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет.