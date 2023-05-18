На Кубани владельца фирмы «Сто пудов» подозревают в обмане партнера по бизнесу на 22 млн рублей

В отношении 50-летнего кубанского бизнесмена завершилось расследование о хищении денег у партнера в сумме 22 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным источника «Ъ-Юг», речь идет о владельце обанкротившейся компании «Сто пудов» Дмитрии Ступко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным следствия, предприниматель из Тихорецкого района договорился с бизнес-партнером совместно приобрести шесть комбайнов, сложившись в равных долях. Злоумышленник получил от компаньона 22 млн руб., купил технику и использовал в работе, при этом единолично получая всю прибыль.

«Компаньона по бизнесу он убеждал, что доставка сельхозмашин из-за границы откладывается. В дальнейшем аферист перепродал комбайны, а деньги потратил»,— говорится в сообщении.

Потерпевшей стороной предположительно является предприниматель Дмитрий Хлуд. Фигурант дела свою вину отрицает и настаивает на том, что все взаимные расчеты с партнером были произведены в срок и в полном объеме, отмечает «Ъ-Юг». В случае признания Дмитрия Ступко виновным в мошенничестве ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Материалы расследования направлены в суд.

Дмитрий Ступко, по данным издания, в 2022 году был осужден за преднамеренное банкротство собственной компании. Кроме того, в Арбитражном суде Краснодарского края решается вопрос о признании самого бизнесмена несостоятельным. Требования кредиторов составляют 295 млн руб.

Компания «Сто пудов», принадлежавшая Дмитрию Ступко, была ликвидирована в 2020 году в связи с банкротством, просуществовав 10 лет. Предприятие занималось выращиванием зерновых культур (кроме риса).

Анастасия Донскова

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