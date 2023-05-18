Владелец кубанской компании «Сто пудов» обвиняется в обмане партнера по бизнесу

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего предпринимателя из Тихорецкого района, который обвиняется в хищении средств партнера по бизнесу на сумму 22 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным следствия, бизнесмен совместно с партнером приобрел шесть комбайнов, но в дальнейшем продал технику, а деньги не вернул.

Фамилия фигуранта дела в сообщении ГУ МВД не указана, по данным «Ъ-Юг», речь идет о владельце ООО «Сто пудов» Дмитрии Ступко, который в прошлом году был осужден условно за преднамеренное банкротство своего бизнеса. Как сообщал «Ъ-Юг», в настоящее время Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает дело о банкротстве Дмитрия Ступко, к которому установлены требования на 295 млн руб. по кредитам Крайинвестбанка и Россельхозбанка.

Как следует из материалов Краснодарского краевого суда, потерпевшим в деле о мошенничестве является Игорь Хлуд, который в 2016 году передал Дмитрию Ступко средства на покупку свеклоуборочных комбайнов, рассчитывая на равные с партнером доли прибыли. Получив от партнера деньги, злоумышленник приобрел на них технику, перевез в Краснодарский край и использовал в своей деятельности. При этом обвиняемый убеждал компаньона по бизнесу, что доставка сельхозмашин из-за границы откладывается по различным причинам. В дальнейшем господин Ступко перепродал комбайны третьему лицу, распорядившись вырученными деньгами по своему усмотрению, считает следствие. Дмитрий Ступко не признает себя виновным и утверждает, что его задолженность перед Игорем Хлудом погашена в рамках взаимных зачетов.

На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Анна Перова, Краснодар