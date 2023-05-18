В Крыму после ЧП разработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок

В Крыму после ЧП с поездом выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра транспорта республики Николая Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

«По итогам рассмотрения всех этих моментов будем дополнительные меры вырабатывать. Пока непонятны причины. Анализироваться будет сам инцидент, и уже дополнительные меры будут приняты»,— отметил Николай Лукашенко.

Утром 18 мая на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Движение поездов было приостановлено. Пострадавших в результате ЧП нет.

Официальная причина произошедшего пока не называется, ее выясняют сотрудники ФСБ. «Крымская железная дорога» сообщала о вмешательстве в работу железнодорожного транспорта посторонних лиц. В соцсетях распространяется информация о взрыве на железнодорожных путях.

Татьяна Ручкина

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