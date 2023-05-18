Мошенник выманил 10 млн рублей у семьи нижегородцев

Семья из Нижнего Новгорода перевела 10 млн руб. мошеннику, представившемуся брокером. Потерпевшие обратились в полицию, возбуждено уголовное дело (ст. 159 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по региону.

Злоумышленник позвонил жительнице Канавинского района в конце апреля и предложил ей заработать на брокерских сделках. Посоветовавшись с мужем, нижегородка согласилась, вложила деньги и получила доход. Тогда мошенник уговорил ее увеличить вложения. Женщина согласилась и оформила восемь кредитов на свое имя, на супруга и дочь.

Заемные деньги нижегородка перевела на счета лжеброкера. Когда семья решила обналичить сбережения, мошенник отказался перечислить им средства, попросив оплатить его услуги.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося и ищут причастных к преступлению.

Анастасия Еремина