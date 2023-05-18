В Петербурге с начала года оштрафовали почти 10 тыс. автомобилистов за парковку во дворах

С января 2023 года в Санкт-Петербурга за нарушение правил парковки во дворах оштрафовали более 9,8 тыс. владельцев автомобилей, сообщила пресс-служба горадминистрации в четверг, 18 мая. С оштрафованных было взыскано более 100 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Большинство штрафов получили физические лица, в отношении юрлиц было составлено всего 530 протоколов. Самые частые виды нарушений — парковка на газонах и создание препятствий в доступе коммунальных служб к контейнерным площадкам.

«Парковка на газонах, у контейнерных площадок, у входов в здания существенно затрудняет работу коммунальных служб. С 1 мая данные нарушения специалисты ГАТИ стали фиксировать в круглосуточном режиме»,— отметил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий, добавив, что кроме задачи взращивания водительской дисциплины город должен стремиться ликвидировать привычные места «стихийных парковок» как явление. С начала года ГАТИ уже направила более 80 претензий к владельцам земли, занятой стихийными парковками.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге могут закрыть для въезда дворы в зонах платной парковки. Местные жители жалуются на паркующихся на внутридомовых территориях водителей, не желающих оплачивать стоянку по правилам.

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