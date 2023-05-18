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Море у берегов Сочи прогрелось до 17 градусов

18 мая море у берегов Сочи прогрелось до 17°. До этого же уровня прогрелась вода в Темрюке, сообщает Краснодарский ЦГМС. Температура воды у побережья стала расти в связи с повышением температуры воздуха.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Самое теплое море зафиксировали в Ейске. Там оно прогрелось уже до 19°. Самое холодное море пока в Новороссийске и Геленджике — 15°. В Анапе, Туапсе и Приморско-Ахтарске вода пока на уровне 16°.

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Синоптики сообщают, что сейчас на Кубани воздух хорошо прогревается. Однако уже 19 мая в Краснодарском крае ожидается небольшое снижение температуры и кратковременные дожди.

Татьяна Ручкина

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