На Кубани ожидается похолодание и кратковременные дожди

В пятницу, 19 мая в Краснодарском крае прогнозируется небольшое снижение температуры и кратковременные дожди. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

18 мая на Кубани антициклон сохранит влияние на погоду и температура воздуха продолжит расти. Ожидается, что она достигнет +25…+27°.

«Ветер северо-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы»,— говорится на сайте «Фобос».

Синоптики сообщали, что сейчас на Кубани воздух хорошо прогревается. В ближайшее время его температура постепенно достигнет 28 градусов тепла.

Татьяна Ручкина

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