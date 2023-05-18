FT: страны G7 обсудят предложение Зеленского о саммите по его мирному плану

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) с предложением провести саммит, на котором обсудят представленный им план мирного урегулирования конфликта. По информации Financial Times, лидеры G7 могут обсудить его инициативу в ходе переговоров, которые состоятся 19-21 мая в японской Хиросиме.

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Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Неназванный представитель Евросоюза, знакомый с предложением Владимира Зеленского, уточнил Financial Times, что в мирном плане «много элементов», которые стоит обсудить. «Об этом попросили украинцы, и я ожидаю, что предложение будет рассмотрено G7»,— добавил он.

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский представил план мирного урегулирования военного конфликта с Россией. Среди пунктов плана — освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий. В Кремле эти требования назвали отказом от переговоров.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева