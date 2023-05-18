Правительство Югры назвало ложными сообщения о минировании школ в Пыть-Яхе

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сообщили, что сообщения о минировании школ в Пыть-Яхе оказались ложными. По заявлению заместителя главы Пыть-Яха Алексея Золотых, образовательные учреждения проверили сотрудники правоохранительных органов с кинологами и служебными собаками.

После проверки учеников МБОУ СОШ №1 перевели на дистанционное обучение с 18 по 22 мая. Такое решение принято с учетом законных интересов школьников и их родителей в получении качественного и безопасного образования. В других школах и детских садах изменений в образовательном процессе нет.

Напомним, ранее директор школы №1 Ирина Котова обратилась в полицию с заявлением о том, что одна из ее учениц накануне Дня Победы вплела желто-синие ленты в косички. Кроме того, выбритый на голове девочки знак «Инь-Янь» руководитель школы отнесла к символам «Азова» (организация запрещена в РФ).

За разъяснениями о допустимости желто-синих лент в косичках ученицы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал обращаться в МВД.

Диана Сунагатуллина

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