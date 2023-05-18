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Коммерсантъ FM
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Замминистра ЖКХ Белгородской области уйдет добровольцем на спецоперацию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о том, что заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Антон Шопин принял решение отправиться добровольцем в зону специальной военной операции.

«С одной стороны, неожиданно, с другой стороны, хочу сказать вам спасибо, потому что вы образец для всех мужчин, которые работают на всех уровнях власти в Белгородской области»,— сказал господин Гладков. Он отметил, что хоть работа министерства ЖКХ имеет колоссальное значение, но «родину защищать нужно».

Антону Шопину в текущем году исполняется 39 лет. Он учился в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, после служил в Чечне. На встрече с губернатором он сообщил, что решение созрело полугода назад. Он получит должность командира реактивной батареи. Чиновник готовится к отправке в зону специальной военной операции в начале следующей недели.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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