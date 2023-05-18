Артем Бафанов назначен замминистра транспорта ДНР

Директор Центра развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области Артем Бафанов покинул должность. Он назначен заместителем министра транспорта Донецкой народной республики, сообщается на сайте правительства ДНР. Исполнять обязанности директора ЦРТС будет Александр Бачурин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Неофициальная информация о переходе господина Бафанова на новую должность появилась 15 мая с назначением экс-начальника ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» Владимира Тужилина министром транспорта ДНР. В тот же день первым заместителем председателя правительства республики стал нижегородец Андрей Чертков, прежде совмещавший пост председателя правительства ДНР с должностью министра угля и энергетики республики.

Артем Бафанов руководил ЦРТС с марта 2022 года, ранее он исполнял обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Владимир Зубарев