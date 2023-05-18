Новыми фигурантами дела об упавшей в Оренбурге карусели стали сотрудники Гостехнадзора

Возбуждено новое уголовное дело по факту падения карусели с людьми в Оренбурге. Преступление, о котором в нем идет речь, квалифицировано по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Подозреваемыми по нему стали должностные лица управления государственного технического надзора министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Предварительно установлено, что работники гостехназора не приняли мер по проведению контрольных и профилактических мероприятий при наличии явных признаков угрозы безопасности несовершеннолетних при эксплуатации аттракционов, не прошедших обязательную регистрацию»,– говорится в сообщении.

Фото: СУ СК РФ по Оренбурсгкой области

Следствие считает, что чиновники ненадлежащим образом исполнили свои обязанности и не проверили техническое состояние аттракционов. Фигуранты дела арестованы.

Падение аттракциона «Цепочная карусель» с людьми произошло в начале мая, пострадали 20 отдыхающих, среди которых 12 детей. В крайне тяжелом состоянии была госпитализирована 26летняя девушка. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Были задержаны действующий руководитель ООО «Аттракцион-Сервис» Александр Плинин, бывший директор этой фирмы Тимур Шогенов, который, по мнению следствия, фактически осуществлял организацию работы аттракционов, а также директор ООО «Винтаж» Сергей Таран.

Фигурантов дел арестовали. Они не смогли оспорить свое содержание под стражей.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Фигуранты остались в СИЗО».

Георгий Портнов