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Фигуранты остались в СИЗО

Подозреваемые по делу о падении карусели в Оренбурге не смогли обжаловать арест

Фигуранты дела о падении карусели в Оренбурге не смогли обжаловать решение об аресте. Оренбургский областной суд не нашел оснований для изменения меры пресечения на более мягкую. Они будут находиться под стражей до 7 июля. Падение аттракциона «Цепочная карусель» с людьми произошло в начале мая, пострадали 20 отдыхающих, среди которых 12 детей. В крайне тяжелом состоянии была госпитализирована 26летняя девушка. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Были задержаны действующий руководитель ООО «Аттракцион-Сервис» Александр Плинин, бывший директор этой фирмы Тимур Шогенов, который, по мнению следствия, фактически осуществлял организацию работы аттракционов, а также директор ООО «Винтаж» Сергей Таран.

В результате происшествия пострадали 20 отдыхающих, среди которых 12 детей

В результате происшествия пострадали 20 отдыхающих, среди которых 12 детей

Фото: oren.sledcom.ru

В результате происшествия пострадали 20 отдыхающих, среди которых 12 детей

Фото: oren.sledcom.ru

Оренбургский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу фигурантов дела о падении карусели в Оренпарке. Об этом сообщает пресс-служба ­учреждения.

После падения карусели в Оренбурге Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью») и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). В рамках дела были задержаны действующий руководитель ООО «Аттракцион-Сервис» Александр Плинин, бывший директор этой фирмы Тимур Шогенов, который, по мнению следствия, фактически осуществлял организацию работы аттракционов, а также директор ООО «Винтаж» Сергей Таран.

Инцидент произошел 6 мая в парке имени 50 лет СССР на улице Брестской. Во время работы аттракциона «Цепочная карусель», на котором находились два десятка отдыхающих, обрушилась опорная колонна. В результате происшествия пострадали 20 отдыхающих, среди которых 12 детей. В крайне тяжелом состоянии была госпитализирована 26летняя девушка. Как позже сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, по итогам консилиума было принято решение транспортировать ее в Национальный медицинский исследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко, поскольку ей предстоит провести серьезные реконструктивные операцифи.

По версии следствия, руководство указанных организаций знало о том, что аттракцион «Цепочная карусель» не прошел должное техническое обслуживание и не может эксплуатироваться без регистрации и проверки в Гостехнадзоре. При этом они организовали его эксплуатацию для посетителей Оренпарка. В результате чего произошло обрушение конструкции карусели и 20 человек получили различные телесные повреждения, в том числе и тяжкие, отмечают правоохранители.

По решению Дзержинского районного суда фигуранты дела были заключены под стражу до 7 июля. Однако защитники подозреваемых не согласились с этим решением и просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. На заседании суда адвокат Александра Плинина сообщил, что его подзащитный внес 3 млн руб. на лечение 26летней девушки. Фигуранты дела вину не признали.

«Оренбургский областной суд, изучив материалы, не нашел оснований для удовлетворения доводов апелляционных жалоб и изменения в отношении всех подозреваемых меры пресечения на более мягкую»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В конце прошлой недели следователи по материалам прокуратуры возбудили новое уголовное дело из-за падения карусели. Преступление квалифицировано по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Дело было возбуждено после того, как выяснилось, что за ежегодную оценку технического состояния и освидетельствования аттракциона «Цепочная карусель» до его эксплуатации отвечали работники ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок». Компания базируется в Краснодаре. Сейчас расследование про­должается.

Следствие не исключает, что новыми подозреваемыми по уголовному делу могут стать представители администрации Оренбурга.

Ани Айвазян

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