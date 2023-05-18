«Ъ»: после переименования российский офис компании Viterra сохранит свою долю в «Тамани»

Российское отделение зернового трейдера Viterra может быть переименовано в «МЗК Экспорт», сообщают источники «Ъ». Под этим брендом компания работала в 2004–2017 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источников издания, «МЗК Экспорт» также может сохранить контроль над терминалом в Ростове-на-Дону и часть доли из 50% в терминале «Тамань». Еще часть долей в «Тамани» может быть интересна структурам, аффилированным с «Деметра-Холдингом» (владеет остальными 50%).

Viterra наряду с Cargill и Louis Dreyfus объявили о прекращении экспорта зерна из РФ с июля 2023 года. Компания тогда сообщала, что ее работа в России больше не соответствует долгосрочным направлениям, и она рассматривает варианты передачи местного бизнеса и актива новым владельцам.

ООО «Витерра Рус» — российское подразделение глобального зернового трейдера Viterra. Как следует из базы СПАРК и сервиса Whois, в мае «Витерра Рус» зарегистрировала серию доменов с именами MZK-Export, MZK-Trade, MZK-Rus и т. п. Управляющий директор «Витерра Рус» Николай Демьянов.

Олег Исаев

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