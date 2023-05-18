Жителей Краснодара просят не посещать ночью парки из-за обработки от насекомых

Жителей Краснодара просят не посещать до конца весны городские парки с 23 до 6 часов утра из-за обработки пространств от комаров и клещей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Обработки от насекомых проведут в шести городских парках: «Солнечный Остров», Чистяковская Роща, Городской Сад, Рождественский парк, «Старая Кубань» и парк 30-летия Победы на Затоне.

Всего в Краснодаре за лето от клещей и комаров обработают около 400 га общественных территорий. Мэр Евгений Наумов поручил проконтролировать эффективность проводимых дезинсекционных работ.

Татьяна Ручкина

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