В Краснодаре от клещей и комаров обработают 400 гектаров общественных пространств

Около 400 га общественных пространств Краснодара обработают от клещей и комаров. Контролировать эффективность проводимых дезинсекционных работ поручил мэр Евгений Наумов, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Это серьезный вопрос, касающийся прежде всего здоровья горожан. И комфорта в том числе. Необходимо усилить работу по обработке зеленых территорий, водоемов и других мест от насекомых, которые являются переносчиками разных заболеваний»,— отметил Евгений Наумов.

От клещей уже обработали более 24 га территорий и более 1 тыс. подвальных помещений многоквартирных домов. В мэрии проводят активную разъяснительную работу с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК, поскольку они отвечают за содержание жилого фонда и санобработку прилегающей территории, подвалов, крыш и чердаков.

Работы по обработке проводятся с момента установления теплой погоды и до наступления осенних холодов. За это время общественные пространства Краснодара будут обработаны несколько раз. Работы выполняют после взятия проб энтомологами. Мероприятия позволяют предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые.

Татьяна Ручкина

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