После поджога шкафов на ж/д дороге в Казани возбудили уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту поджога релейных шкафов на ж/д дороге в Казани. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Напомним, инцидент произошел минувшей ночью недалеко от ж/д станции в Дербышках. Неизвестные подожгли четыре релейных шкафа. В результате были задержаны пять грузовых поездов. Детали ЧП уточняются.

Издание уточняет, что уголовное дело открыто по статье об умышленном уничтожении и повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет колонии.

"Ъ-Казань"