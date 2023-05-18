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После поджога шкафов на ж/д дороге в Казани возбудили уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту поджога релейных шкафов на ж/д дороге в Казани. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Напомним, инцидент произошел минувшей ночью недалеко от ж/д станции в Дербышках. Неизвестные подожгли четыре релейных шкафа. В результате были задержаны пять грузовых поездов. Детали ЧП уточняются.

Издание уточняет, что уголовное дело открыто по статье об умышленном уничтожении и повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет колонии.

"Ъ-Казань"

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