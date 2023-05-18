В Казани неизвестные подожгли четыре релейных шкафа на ж/д дороге

Неизвестные в Казани подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Инцидент случился в ночь на 18 мая на перегоне недалеко от ж/д станции в Дербышках. Установить злоумышленников не удалось. На место ЧП вскоре приехали полицейские со служебными собаками. Они нашли там там зажигалку и шариковую ручку.

В результате было задержано отправление пяти грузовых поездов.

В данный момент полиция разыскивает злоумышленников. При этом на месте ЧП отсутствует видеонаблюдение.

"Ъ-Казань"