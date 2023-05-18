Чемпион России и мира Сергей Семенов станет почетным гостем ХХ Турнира по греко-римской борьбе на призы генерального директора «Норникель-ЕРП»

ХХ, юбилейный Турнир по греко-римской борьбе на призы генерального директора «Норникель-ЕРП» и главы Енисейского района среди юношей пройдет 2-4 июня в поселке Подтесово Красноярского края.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства

Почетным гостем спортивного мероприятия станет Сергей Семенов, российский борец греко-римского стиля, чемпион России и мира, серебряный призер Кубка мира и Европейских игр 2019 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Заслуженный мастер спорта России проведет показательные выступления и мастер-класс для юных спортсменов и примет участие в церемонии награждения победителей.

Ежегодный Открытый краевой турнир по греко-римской борьбе в Подтесово проводится по правилам UWW. Его цели – пропаганда физической культуры и спорта как важного средства организации здорового образа жизни, популяризация греко-римской борьбы в Енисейском районе и Красноярском крае.

Ожидается, что в этом году на соревнования приедут порядка 150 детей не только из Красноярского края, но и других регионов Сибирского федерального округа. Турнир позволяет повысить уровень мастерства борцов и дает им возможность получить спортивные разряды.