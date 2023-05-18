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Авиарейс из Новосибирска в Ижевск будет субсидироваться в 2023 году

В перечень субсидируемых в 2023 году вошел авиамаршрут сообщением «Новосибирск — Ижевск». Перелеты будет выполнять АО «Авиакомпания "Сибирь"» на самолете E-70. Список представило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, в 2022 году в список вошли пять авиамаршрутов в Ижевск. Из столицы Удмуртии по программе можно было улететь в Новосибирск, Самару, Екатеринбург, Краснодар и Санкт-Петербург. Данная программа, запущенная с целью компенсации затрат авиаперевозчиков на внутренний рейсы, действует с апреля 2022 года. О ее продлении в апреле 2023 года сообщил минтранс России. Всего в прошлом году планировалось выполнить из аэропорта Ижевска более 315 субсидируемых рейсов.

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