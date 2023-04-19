Шойгу проинспектировал воинские части РВСН в Калужской области

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Калужскую область для проверки несения дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В ходе проверки командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил Сергею Шойгу о ходе перевооружения на новые ракетные комплексы «Ярс». Как уточнили в пресс-службе Минобороны, первым соединением РВСН, получившим на вооружение комплексы «Ярс», стала Козельская ракетная дивизия.

Сергей Шойгу также проверил организацию боевого дежурства расчетами ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Министру продемонстрировали возможности шахтной пусковой установки, а также работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты.

Кроме того, министру рассказали о создании инфраструктуры, которая, как отметили в Минобороны, обеспечивает качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих.

«В ходе подведения итогов рабочей поездки Министр обороны РФ заслушал доклады командования объединения о состоянии боевой готовности, боевом составе ракетного соединения и поставил задачи по организации разработки и внедрению в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск»,— сообщили в пресс-службе.

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