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Владеющий терминалом в Ростовской области зернотрейдер Viterra продолжит работу в России под новым именем

Российское подразделение глобального зернового трейдера Viterra, владеющее терминалом в Ростовской области, может быть переименовано в «МЗК Экспорт». По этим брендом компания уже работала в 2004–2017 годах. Об этом сообщает «Ъ».

Ранее Viterra объявила о прекращении экспорта зерна из РФ. В компании сообщали, что ее работа в России больше не соответствует долгосрочному направлению. Также заявлялось, что Viterra рассматривает разные варианты передачи местного бизнеса и активов новым владельцам.

Как пишет «Ъ», Viterra может передать операционный бизнес местному менеджменту. «МЗК Экспорт» может сохранить контроль над терминалом в Ростове-на-Дону мощностью до 1,5 млн тонн зерна в год и часть доли из 50% в терминале «Тамань» мощностью 5,5 млн тонн зерна в год. По данным источника издания, еще часть доли в «Тамани» может быть продана структурам, связанным с «Деметра-Холдингом», который владеет остальными 50%.

Компания Viterra зарегистрирована в Голландии. Офисы ООО «Витерра Рус» работают в Ростове, Краснодаре, Ставрополе и Воронеже. По данным «СПАРК-Интерфакс» в 2022 году компания получила прибыль 816,6 млн руб. и выручку 80,7 млрд руб.

Подробнее читайте в тексте «Ъ» «В этом есть национальное зерно»

Кристина Федичкина

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